Муженко рассказал, что мешает достроить первый украинский корвет "Владимир Великий"

Главным проблемным вопросом для завершения строительства нового многоцелевого корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины является импортозамещение. Об этом в комментарии Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко.
"На строительство корвета выделено значительное финансирование. Но возникает вопрос способности нашей промышленности достроить этот корвет. Наиболее чувствительным здесь является вопрос импортозамещения. Поэтому и затягивается время", - сказал Муженко.
Начальник Генштаба пояснил, что недопустимым является получение комплектующих для корабля из России, производство которых необходимо наладить в Украине.
"Особенно проблемная ситуация в отношении комплекса вооружения корабля такого класса. У нас пока нет таких систем, их нужно закупать. Но пока нет политических решений других стран на передачу или продажу нам летального вооружения. Это и системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, ракетные системы. Хотя параллельно идет и разработка комплексов вооружения на наших предприятиях", - добавил Муженко.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что при условии решения имеющихся проблем новый корвет для Военно-морских сил Украины можно достроить за 3-4 года.
Корвет проекта 58250 – многоцелевой боевой корабль, разработанный Опытно-проектным центром кораблестроения для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Строительство первого корабля "Владимир Великий" началось в 2011 году на ПАО "Черноморский судостроительный завод" (г. Николаев).
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