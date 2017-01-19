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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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Муженко рассказал, что мешает достроить первый украинский корвет "Владимир Великий"

время публикации: 14:37
последнее обновление: 15:33
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Муженко рассказал, что мешает достроить первый украинский корвет "Владимир Великий"

Главным проблемным вопросом для завершения строительства нового многоцелевого корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины является импортозамещение. Об этом в комментарии Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко.

"На строительство корвета выделено значительное финансирование. Но возникает вопрос способности нашей промышленности достроить этот корвет. Наиболее чувствительным здесь является вопрос импортозамещения. Поэтому и затягивается время", - сказал Муженко.

Начальник Генштаба пояснил, что недопустимым является получение комплектующих для корабля из России, производство которых необходимо наладить в Украине.

"Особенно проблемная ситуация в отношении комплекса вооружения корабля такого класса. У нас пока нет таких систем, их нужно закупать. Но пока нет политических решений других стран на передачу или продажу нам летального вооружения. Это и системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, ракетные системы. Хотя параллельно идет и разработка комплексов вооружения на наших предприятиях", - добавил Муженко.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что при условии решения имеющихся проблем новый корвет для Военно-морских сил Украины можно достроить за 3-4 года.

Корвет проекта 58250 – многоцелевой боевой корабль, разработанный Опытно-проектным центром кораблестроения для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Строительство первого корабля "Владимир Великий" началось в 2011 году на ПАО "Черноморский судостроительный завод" (г. Николаев).

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