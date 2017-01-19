Курц: СММ ОБСЕ на Донбассе будет работать круглосуточно

После визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о намерении расширить работу наблюдателей ОБСЕ на ночное время. Об этом пишет Deutsche Welle.

После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастьян Курц отметил решающую роль Москвы в решении конфликтов в Европе вообще и "огромную ответственность" России в решении военного конфликта на Донбассе в частности.

Украинские эксперты положительно отнеслись к провозглашенному 18 января в Москве намерении Курца увеличить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) и организовать их наблюдения в ночное время.

Склонный к осторожным дипломатическим заявлениям Курц продемонстрировал в Москве стойкость позиции Евросоюза по введенным против России экономическим санкциям.

Он отметил в интервью российской прессе, что смягчение этих мер возможно только после полного выполнения Москвой минских соглашений. В то же время он предостерег, что возможная отмена санкций не коснется тех из них, которые введены за незаконную аннексию украинского Крыма.

По мнению Курца, Москва может внести большой вклад в решение конфликтов на всех территориях, которыми занимается ОБСЕ, а также в урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

"По моему мнению, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность сделать большой вклад в решение этой задачи", - сказал Курц.

В интервью он сообщил, что вскоре 700 наблюдателей СММ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продолжена. При этом австрийский министр отметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ не ведет наблюдение.

Самой большой проблемой Курц считает недостаток доверия между сторонами конфликта, а также к западным посредникам.

"Украинская сторона не верит России. А в Москве создается впечатление, что ЕС заинтересован не в хороших отношениях с Россией, а только в решении конфликта", - сказал министр. Он намерен достичь прогресса, следуя политике "малых шагов".

Как сообщалось, ранее Курц выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности, из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, однако считают, что идея создания полицейской миссии ОБСЕ противоречит Минским соглашениями.

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