Дипломаты ЕС обсудили продление санкций против Януковича и его соратников. В феврале должны одобрить, - СМИ

Европейский Союз, скорее всего, в феврале продлит на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников.

Об этом в четверг 19 января в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио "Свобода" Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС сегодня обсудили продление на год санкций против Януковича и 15 его соратников, что, скорее всего, произойдет в феврале", - написал он.

Последний раз Совет ЕС продлил на год ограничительные меры в отношении экс-президента Виктора Януковича и 15 его соратников 5 марта 2016 года.

Санкции против Януковича и его соратников были введены в марте 2014 года и продлены в марте 2015 года.

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