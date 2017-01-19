Интерпол активно ищет Ставицкого в Израиле, а возобновление розыска Януковича рассмотрит в конце января

Интерпол рассмотрит вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января.

Об этом сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26-29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сказал он.

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

Он также сообщил, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный.

"Ставицкий, по нашим данным, может находится в Израиле. Он в розыске, розыск активный", - сказал Неволя в четверг.

При этом он констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску", – сообщил Неволя.

Он отметил эффективность работы с израильской стороной в вопросах розыска. "Учитывая, что Израиль выдает своих граждан, процедура не очень сложная... никаких проблем с Израилем нет", - добавил руководитель украинского бюро Интерпола.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что ГПУ и группа военной прокуратуры, которая расследует уголовные производства, даст процессуальную оценку вероятной причастности отдельных должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко-Курченко, Арбузова и Януковича в избежании уголовной ответственности.

Он также заявлял, что некоторые сотрудники бюро Интерпола в Украине препятствовали направлению в главный офис организации материалов для объявления в международный розыск ряда лиц, за что получали взятки.

В свою очередь украинское бюро Интерпола заявило, что готово оказать полное содействие главной военной прокуратуре в проверке фактов возможного соучастия его работников в избежании уголовной ответственности представителями режима Виктора Януковича. Об этом заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

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