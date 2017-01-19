Под КСУ пикет: активисты требуют отменить языковой закон Кивалова - Колесниченко

В Киеве под зданием Конституционного суда Украины проходит пикет за отмену языкового закона, известного как закон Кивалова - Колесниченко.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформа.

Под КСУ на пикет собралось около 70 человек.

Среди митингующих присутствуют представители ВО "Свобода".

"Сейчас очень сложно спрогнозировать результаты решения КСУ о конституционности языкового закона Кивалова - Колесниченко. Но мы все равно заявляем здесь в форме мирной акции, что этот закон нужно отменить", - сказал заместитель председателя Киевского ВО "Свобода" Александр Солонько.

По его мнению, в Украине "должен быть только один государственный язык; наша позиция неизменна, и мы ее будем отстаивать и в дальнейшем".

"Нас часто упрекают, что? развивая языковую тему, мы играем на руку Кремлю. Это абсолютная ерунда. Мы как политическая сила - против русификации и пропаганды, и чувствуем, что этому надо противодействовать. И наш пикет - это один из инструментов отстаивания нашей позиции", - добавил Солонько.

Он подчеркнул, что "мы не имеем влияния на КСУ, решение будет когда оно будет, наша основная задача - добиться как раз положительного решения, в этом случае - признания этого языкового закона недействительным".

3 июля 2012 года Верховной Радой с нарушением регламента и без обсуждения был принят базовый для украинского законодательства Закон "Об основах государственной языковой политики". 9 августа закон был подписан президентом Януковичем и вступил в силу.

23 февраля 2014 года, после бегства Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного акта. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону.

15 декабря 2016 года Конституционный суд Украины перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по делу о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики".

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