Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале и призвал США "быть великими снова"

Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Укринформ".

Порошенко призвал США "быть великими снова"



"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", - сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

Как известно, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу со своим новым американским коллегой впервые после их разговора, во время которого президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.

"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", - сказал он.

По словам Порошенко, во время звонка Трамп был очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

Украинский лидер сообщил, что в течение последних нескольких недель наблюдается рост насилия на востоке Украины. В частности, в прошлом месяце 22 украинских военнослужащих были убиты, а соглашение о прекращении огня нарушалось 1500 раз.

"Это полная ответственность Путина", - сказал украинский лидер.

Как известно, избранный президент США в качестве одной из своих главных целей внешней политики решил улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Во время президентской кампании он сказал, что пересмотрит позицию США о незаконности аннексии Крымского полуострова. Недавно он сказал, что готов ослабить санкции в отношении России в рамках сделки, направленной на сокращение запасов ядерного оружия.

Порошенко призвал США "быть великими снова"



Президент Украины Петр Порошенко призвал мир противодействовать российской киберугрозе и побудил США "быть великими снова", продемонстрировав лидерство в вопросе глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Порошенко выразил сомнение в том, что Вашингтон может отвернуться от Киева, отметив, что Трамп публично заявил о соблюдении обязательств США, а ткаже сослался на "перспективные" заявления кандидатов в новую администрацию.

Президент добавил, что необходимы общие глобальные усилия, чтобы остановить как кибернетическую, так и военную агрессию России.

"Существует глобальная кибервойна России по всему миру, есть много доказательств. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе, чтобы бороться с этой опасностью", - заявил он.

Точно так же, как российская пропаганда является элементом российской гибридной войны, кибератаки являются элементом российской гибридной войны, независимо от того в Германии это, или Соединенных Штатах", - подчеркнул украинский президент.

Порошенко также подчеркнул важность НАТО как оплота защиты от Москвы, после того, как Трамп взволновал Европу, назвав военный союз "устаревшим".

"НАТО, главным образом это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала снова, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить агрессию", - сказал он.

И, чтобы продемонстрировать свою роль в качестве глобального лидера, США надо будет укрепить трансатлантическое единство, считает президент.

"Америка должна быть большой снова", - сказал он, повторив лозунг предвыборной кампании Трампа.

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