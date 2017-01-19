Нищук: декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами

Недостаточная деликатность может привести к диаметрально противоположным результатам по сравнению с теми, которые ожидаются от декоммунизации. Об этом рассказал в интервью глава Минкультуры Евгений Нищук, передает ЛигаБизнесИнформ.

"В целом процесс декоммунизации позитивен, неизбежен и логичен - через это проходили многие страны. Другое дело, что в некоторых случаях бывают перегибы. То, что исчезают памятники Ленину и другие каменные идолы - это хорошо, но существует большое количество произведений искусства и объектов советского времени, которые стоило бы сохранить. Даже пропагандистского толка. Формат сохранения можно обсуждать - например, выделить для них отдельный музейный комплекс. Сейчас обсуждается возможность сделать подобный на территории киевского ВДНХ", - заявил министр.

"Как правило, это скульптурные композиции. Есть памятники, созданные известными скульпторами, есть хорошие мозаичные работы на стенах зданий, на остановках и вокзалах - не только в Киеве. Мне жаль, что они зачастую просто сбиваются и закрашиваются. То есть декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Это история, и не обязательно ее уничтожать, ведь можно просто переместить в специально отведенное место. Например, по дороге во Львов на трассе был очень сложный с технической точки зрения и качественный - с точки зрения искусства - объект, "Памятник бойцам Первой конной армии", скульпторы которого за него стали лауреатами Государственной премии им. Т. Г. Шевченко. Он прямо нависал над дорогой, а сейчас там просто металлический скелет, памятник полностью разобран на металлолом, но я считаю, что надо было сохранить", - привел пример Нищук.

"В этом контексте я инициировал присоединение Украины в качестве наблюдателя к соглашению Совета Европы по культурным маршрутам. Один из таких маршрутов называется "Путями тоталитаризма". И как раз страны, которые объединились в этом маршруте - Румыния, Чехия и другие, вместе думают и находят новые способы представление наследия тоталитарного режима. Это касается и зданий, и монументов, и целых городских районов. Есть перегибы и точки зрения декоммунизации на ТВ. Например, в запретах на кино советского периода. Действительно, в ряде фильмов снимались актеры, которые либо подписывали какие-то коллективные письма антиукраинского характера, либо высказывались публично - словом, как-то засветились не с нашей стороны в украинско-российской войне. Например, есть такие в эпизодах "Иронии судьбы". Но ведь многие из этих фильмов снимались 30 и более лет назад - актеры выглядели иначе, да и персонажи, если честно, в сознании людей живут отдельной от игравших их актеров жизнью. К тому же, это, мягко говоря, не премьерные показы, и, при нынешнем развитии Интернета, любой желающий без труда скачает все что угодно", - продолжил министр.

"Именно поэтому сейчас мы в процессе создания межведомственной комиссии с СБУ, Нацсоветом по вопросам телевидения и общественным сектором для того, чтобы урегулировать определенные вещи, которые были изначально топорно проработаны. Конечно, мы не должны заигрывать с советской ностальгией - это время, к счастью. прошло, к тому же - идет война. Но недостаточная деликатность и рубка с плеча может привести к диаметрально противоположным результатам, чем те, которых мы ждем от декоммунизации", - резюмировал Нищук.

Напомним, 21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине.

По состоянию на конец декабря 2016 года Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.

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