Черныш заявил о подготовке к поэтапной деоккупации на Донбассе и рассказал, как боевики шантажировали Украину углём

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовится к поэтапному возвращению неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинской власти.

Об этом в четверг 19 января сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире "5 канала".

"Я конечно верю, что деоккупация начнется в этом году, и у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам. Если тот мирный процесс, который начат через утверждение Советом Безопасности ООН так называемых Минских соглашений, то там предусмотрено, что поэтапно эти территории будут возвращаться. Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", - сказал Черныш.

Министр также отметил, что на сегодняшний день существует целый ряд проблем по восстановлению украинской власти на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы не знаем, что сейчас происходит на этих территориях, что с помещениями, которые ограбили. Не знаем, как именно снова перерегистрировать людей, как с ними организовать эту работу", - добавил Черныш.

Также Черныш в эфире "5 канала" в программе "Информационный день" заявил, что весь осенний период боевики шантажировали Украину, что не будут поставлять уголь.

"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации", - подчеркнул министр.

"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. Но за счет того, что действует Минский площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий", - добавил он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приказал всем органам государственной власти, которые входят в структуру МВД Украины, разработать стратегию и провести подготовительную работу по выполнению задач по деоккупации Донбасса и Крыма.

Напомним, ранее в ноябре 2016 года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины презентовали Белую книгу о стратегии деоккупации Крыма. За 3 месяца до этого Кабинет министров одобрил Концепцию государственной целевой программы " Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Как сообщалось, на днях заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

По мнению журналиста и политического эксперта, президента Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, за долей позитива, имеющегося в правительственном Плане мероприятий относительно оккупированного Донбасса, скрывается Приднестровский сценарий замораживания конфликта.

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