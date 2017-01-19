В Киеве арестовали разыскиваемого в России грузинского добровольца – участника АТО

Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, воевавшего добровольцем за силы антитеррористической операции, по подозрению в убийстве на территории России.

Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова в своем Facebook.

По ходатайству прокуратуры Киева суд 17 января избрал подозреваемому Гии Церцвадзе содержание под стражей в течение 40 суток, до получения от России запроса на его выдачу.

Проконова отметила, что таким образом в отношении ее подзащитного осуществляется политическое преследование со стороны России и версия с убийством просто сфабрикована.

Она добавила, что депутат Верховной Рады Вячеслав Константиновский готов взять Церцвадзе на поруки.

Добровольца задержали 15 января в аэропорту "Киев", поскольку он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России, отмечает Informator TV.

"Мы, естественно, будем обжаловать это решение. За эти 40 дней должна пройти экстрадиционная проверка, наши органы должны провести проверку всех обстоятельств, которые мешают его выдаче, наша задача - показать, что такие обстоятельства есть", – заявила адвокат.

Как отметил в своем Facebook экс-заместитель Генпрокурора Украины Давит Сакварелидзе, Церцвадзе не совершал убийство в России в 2003 году, за что он внесен в списки Интерпола по представлению РФ: "15 января, по прибытию в Украину украинские правоохранители задержали Гию Церцвадзе - человека, который принимал участие как в грузинско-российской войне, так и в АТО в Украине в 2014-2015 годах!"

"Его обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году, хотя есть четкие и неоспоримые доказательства того, что Грузию в этот период он не покидал, и хотят в дальнейшем передать по запросу Интерпола в руки России! Дело откровенно сфабриковано. По сути это системная работа по уничтожению людей, принимавших и принимающих участие в войне против РФ", - продолжил Сакварелидзе.

Он написал: "17 января прошел суд, по результатам которого Гию оставили под стражей формально основываясь на том, что он не имеет регистрации в Украине, хотя адвокатами был предложен вариант поручительства как залог того, что Гия не будет скрываться. В течении следующих 5 дней юристы подадут апелляцию. Понятное дело, что в случае передачи Гии России никакого суда там не будет. Он просто исчезнет"!

"Надеюсь, на благоразумие украинских властей. Надеюсь, что ни один из представителей власти не допустит этого! Я сам с моими друзьями буду в апелляционном суде и сделаю все, чтобы эта бредовая расправа с героями войны с Россией руками украинских властей не состоялась!", - резюмировал Сакварелидзе.

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 января во время патрулирования исторического центра Киева сотрудники Национальной полиции Украины задержали на улице Бассейной участника АТО из Грузии. При нем было огнестрельное оружие. Молодой человек, кроме того, был в бронежилете. При этом приводится фото удостоверения личности мужчины - бойца Добровольческого международного батальйона "Чеченский батальон имени Шейха Мансура" (сектор "М") Тимура Махаури.

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