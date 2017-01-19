 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Боевики активничают на Луганском направлении: по Станице Луганской били из тяжёлого вооружения
время публикации: 14:42
последнее обновление: 15:06
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения
За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения
За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 вражеских обстрелов, 6 из них – из тяжелого вооружения. Противник обстреливал позиции украинской армии в Станице Луганской и в Попаснянском районе.

На Донецком направлении было относительно спокойно, тем не менее противникпо-прежнему нарушал режим тишины в основных горячих точках: Авдеевке, Зайцево, на Светлодарской дуге и вблизи Донецкого аэропорта. Всего на этом направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении противник продолжал обстрелы в Славном и Новотроицком, а близ Талаковки и Павлополя зафиксированы минометные обстрелы. Всего на данном направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:32
 Государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 19 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:32

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017