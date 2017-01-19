Боевики активничают на Луганском направлении: по Станице Луганской били из тяжёлого вооружения

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 вражеских обстрелов, 6 из них – из тяжелого вооружения. Противник обстреливал позиции украинской армии в Станице Луганской и в Попаснянском районе.

На Донецком направлении было относительно спокойно, тем не менее противникпо-прежнему нарушал режим тишины в основных горячих точках: Авдеевке, Зайцево, на Светлодарской дуге и вблизи Донецкого аэропорта. Всего на этом направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении противник продолжал обстрелы в Славном и Новотроицком, а близ Талаковки и Павлополя зафиксированы минометные обстрелы. Всего на данном направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов, 2 из которых - из тяжелого вооружения.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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