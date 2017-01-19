Арьев рассказал о планах украинской делегации на грядущей сессии ПАСЕ

На следующей неделе на сессии ПАСЕ будет заслушан доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине. Об этом сообщил народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, информирует пресс-служба БПП.
Он рассказал, что готовит доклады для представления на сессии ПАСЕ, которая пройдет с 23-27 января в Брюсселе.
"Я представляю доклад об атаках против СМИ и журналистов в Европе, а также являюсь содокладчиком по борьбе с кибердискриминацией и онлайн ненавистью. Самое главное, что на сессии будет заслушан доклад Мониторингового Комитета ПАСЕ о ситуации в Украине. Я также в своем докладе, в части, касающемся Украины, расскажу о ситуации на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, ситуации с крымскотатарскими СМИ и Николаем Семеной, Анной Андриевской, Романом Сущенко, который обвиняется в шпионаже. В проекте резолюции ПАСЕ содержится призыв всех их уволить", – рассказал Арьев.
Он также отметил, что российские "друзья" попытаются атаковать Украину и будут пытаться изменить доклад в сторону искажения реальности.
"Поэтому с Украины будет присутствовать большая делегация, для того, чтобы наработать со всеми членами Мониторингового комитета доклад о ситуации в Украине. Чтобы доклад был честным", – сказал депутат.
Среди прочего, Арьев назвал культурную программу, которая предполагается в ПАСЕ.
"В рамках сессии, по инициативе БПП, мы покажем фильм про детей со временно оккупированных территорий, будет дискуссия вокруг гуманитарной ситуации на Донбассе, а также пройдут круглые столы по Крыму", – отметил председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Напомним, в декабре в украинской делегации в ПАСЕ произошел ряд перестановок.
|
Cсылки по теме:
Геращенко упрекнула ОБСЕ за отсутствие реакции на недоступность украинских телеканалов в РФ
// NEWSru.ua // Украина // 14 января 2017 г.
Береза отрицает, что заменит Савченко в делегации ПАСЕ
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.
Украинскую судью Юдковскую снова избрали на должность президента секции ЕСПЧ
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.
Порошенко: российский режим "замочил демократию в сортире"
// NEWSru.ua // Украина // 21 ноября 2016 г.
Посол США в Украине рассказала, при каких условиях должны пройти выборы на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.
ПАСЕ обновила резолюцию по Украине: санкции против РФ нужно продлить. А крымские "думцы" – нелегитимны
// NEWSru.ua // Украина // 12 октября 2016 г.
Предложение главы ПАСЕ по возврату РФ не встретило поддержки. Арьев: группа ЕНП единогласно против
// NEWSru.ua // Украина // 10 октября 2016 г.