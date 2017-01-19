 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украинцы активно окунаются в ледяные купели. Власти поздравляют с Крещением
время публикации: 14:08
последнее обновление: 14:26
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украинцы активно окунаются в ледяные купели
Украинцы активно окунаются в ледяные купели
Украинцы активно окунаются в ледяные купели

В четверг, 19 января, в 14:00 состоится чин освящения днепровских вод возле часовни в честь Крещения Господня (остров Предмостная слободка, 1). Об этом информирует Департамент культуры КГГА

"На Крещение Господне вода приобретает особое значение - она становится целебной и заряжает здоровьем на следующий год. Призываем киевлян и гостей столицы, освящаясь водой, ответственно относиться к своей жизни и здоровью и не погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Чин освящения воды по соответствующим регламентированными и установленным канонам осуществит Предстоятель Украинской Православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Хорошее настроение присутствующим подарит Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили соотечественников с праздником Крещения Господня. Поздравления они разместили на своих страницах в Facebook.

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова", - написал Порошенко. Под поздравлением он разместил икону XVI века "Богоявление" из Яворивщины.

Гройсман, в свою очередь, написал: "Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!".

Крещение Господне – третий и завершающий праздник Рождественско-новогоднего цикла, которое православные и греко-католики отмечают ежегодно 19 января. В народе этот праздник называют – Иордан, Крещение. С Крещением Господним связывают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

Ранее спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение.

Перечень специально оборудованных мест для купания, где будут дежурить спасатели ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, спасатели Киевской горгосадминистрации, медики и представители КП "Плесо":

Голосеевский район: ресторанный комплекс "Галера" - ул. Набережно-Корчеватская, 35; ресторанный комплекс "Днепровская Ривьера" - Жуков остров, ул. Февральская, 58к;

Дарницкий район: пляж "Берковщина" - ул. Днепровская набережная; парк Партизанской славы - ул. Славгородская, 54; Заплавное озеро - ул. Лермонтова;

Деснянский район: Центральный пляж, река Десенка;

Днепровский район: Парк культуры и отдыха "Гидропарк" - часовня Крещения Господня; пляж "Тельбин";

Оболонский район: пляж залива "Оболонь" - ул. Приречная, 5; озеро Вербное.

facebook

Cсылки по теме:

У христиан восточного обряда - Голодная кутья
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Украинцы празднуют Щедрый вечер
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Украинцы празднуют Рождество Христово
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.

Наибольшее количество православных украинцев идентифицируют себя с УПЦ КП
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

В Умань съехалось рекордное количество хасидов. Иудеи празднуют Новый год
// NEWSru.ua // Украина // 3 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:32
 Государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 19 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:32

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017