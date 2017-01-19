Украинцы активно окунаются в ледяные купели. Власти поздравляют с Крещением

В четверг, 19 января, в 14:00 состоится чин освящения днепровских вод возле часовни в честь Крещения Господня (остров Предмостная слободка, 1). Об этом информирует Департамент культуры КГГА

"На Крещение Господне вода приобретает особое значение - она становится целебной и заряжает здоровьем на следующий год. Призываем киевлян и гостей столицы, освящаясь водой, ответственно относиться к своей жизни и здоровью и не погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Чин освящения воды по соответствующим регламентированными и установленным канонам осуществит Предстоятель Украинской Православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Хорошее настроение присутствующим подарит Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили соотечественников с праздником Крещения Господня. Поздравления они разместили на своих страницах в Facebook.

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова", - написал Порошенко. Под поздравлением он разместил икону XVI века "Богоявление" из Яворивщины.

Гройсман, в свою очередь, написал: "Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!".

Крещение Господне – третий и завершающий праздник Рождественско-новогоднего цикла, которое православные и греко-католики отмечают ежегодно 19 января. В народе этот праздник называют – Иордан, Крещение. С Крещением Господним связывают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

Ранее спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение.

Перечень специально оборудованных мест для купания, где будут дежурить спасатели ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, спасатели Киевской горгосадминистрации, медики и представители КП "Плесо":

Голосеевский район: ресторанный комплекс "Галера" - ул. Набережно-Корчеватская, 35; ресторанный комплекс "Днепровская Ривьера" - Жуков остров, ул. Февральская, 58к;

Дарницкий район: пляж "Берковщина" - ул. Днепровская набережная; парк Партизанской славы - ул. Славгородская, 54; Заплавное озеро - ул. Лермонтова;

Деснянский район: Центральный пляж, река Десенка;

Днепровский район: Парк культуры и отдыха "Гидропарк" - часовня Крещения Господня; пляж "Тельбин";

Оболонский район: пляж залива "Оболонь" - ул. Приречная, 5; озеро Вербное.

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