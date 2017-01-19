Стрельба в Олевске: установлены 30 участников конфликта

Полиция Житомирщины установила более 30 участников вооруженного конфликта в Олевске, в результате которого погиб человек, часть из них задержаны. Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, пишет Украинская правда.
"В настоящее время нами установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержана. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявленные в розыск", – пишет он в Facebook.
Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам стрельбы удалось скрыться из Олевска в ночь 16 января.
Следователи полиции и работники областной прокуратуры продолжают допрашивать свидетелей. В то же время продолжается проведение обысков и изъятия вещественных доказательств. В установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие. Продолжается проведение ряда предназначенных экспертиз, в том числе баллистической и молекулярно-генетической.
По словам Печененко, в городе и районе проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности местных жителей.
Расследование обстоятельств резонансных событий обещают "в кратчайшие сроки".
Кроме этого генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу и подписал приказ об увольнении заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры Житомирской области. Об этом сообщает в четверг, 19 января, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.
Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района 16 января 2017, и привел к гибели человека.
Также, по словам Сарган, создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства.
В населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на 16 января произошло вооруженное столкновение , в результате которого 7 человек попали в больницу, один умер. По одной из версий, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. По другой - это были криминальные разборки, связанные с незаконной добычей янтаря.
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