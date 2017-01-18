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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Запорожская область получила нового начальника полиции

время публикации: 16:52
последнее обновление: 17:19
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Новым начальником главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области назначен Олег Золотоноша

Новым начальником главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области назначен Олег Золотоноша.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, в среду 18 января Золотоноша был представлен личному составу областной полиции.

Во время представления заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко поблагодарил за работу временного руководителя полиции Запорожской области Ивана Пазинича. Обращаясь к личному составу запорожской полиции, Руденко попросил поддержать нового руководителя и держаться вместе, ради обеспечения правопорядка на территории области.

В свою очередь Золотоноша рассказал, что своей основной задачей видит для себя и своих подчиненных защита населения и обеспечение правопорядка.

Также начальник отметил, что одним из приоритетов для него является то, чтобы сотрудники полиции действовали в условиях действующего законодательства и строго придерживались буквы закона.

Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в августе 1998 года. После окончания академии МВД Украины в июне 2005 года продолжил службу на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

С июня 2014 года по ноябрь 2015 года – занимал должность начальника управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области, с декабря 2015 по 2016 год – первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.

Напомним, ранее, с марта 2014 года по октябрь 2016 года полицию области возглавлял Виктор Ольховский.

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