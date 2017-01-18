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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Апелляционный суд подтвердил заочный арест Курченко
время публикации: 15:47
последнее обновление: 16:03
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Апелляционный суд подтвердил заочный арест Курченко

Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения беглому бизнесмену Сергею Курченко в виде заочного ареста, оставив в силе решение Печерского районного суда столицы.

Об этом в среду 18 января сообщает пресс-служба суда.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без изменений определение Печерского районного суда города Киева и не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах бизнесмена.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что решение суда о заочном аресте бизнесмена Курченко дает возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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