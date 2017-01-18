Представительство ЕС в Украине призвало ВР принять законы о децентрализации без отлагательств

Представительство Европейского Союза в Украине призывает Верховную Раду принять законопроекты о децентрализации без отлагательств. Об этом говорится в опубликованном заявлении Представительства ЕС в Украине, пишет Европейская правда.

Сообщается, что 19 января Верховная Рада рассмотрит три законопроекта относительно децентрализации ( 4772, 5520, 2489).

В заявлении представительства ЕС отмечается, что эти законы служат предпосылкой успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины.

"Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров — в их числе и ЕС — в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом. Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без всяких последующих правок, поскольку проволочки могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без всяких противоречий и задержек", - говорится в сообщении.

Отметим, процесс децентрализации власти начался в Украине в 2014 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, по усмотрению местной власти. По состоянию на конец текущего года, дополнительные доходы местных бюджетов составляют 44 млрд грн.

11 декабря прошли первые местные выборы в 13 областях в 41 объединенной территориальной громаде. Из них три являются городскими, 13 – поселковыми, 25 – сельскими общинами. 18 декабря прошли выборы еще в 143 объединенных территориальных громадах - в 76 сельских, 46 поселковых и 21 городском, расположенных в 22 регионах Украины.

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