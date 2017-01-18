Варшава направила Киеву ноту из-за истории с мэром Перемышля

Посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Об этом сообщила пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда, информирует Interia.pl, передает "Укринформ".

"Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - заявила Вайда.

Она пояснила, что нота МИД Польши связана с просьбой мэра Перемышля узнать о деталях решения украинской стороны.

Напомним, ранее мэр польского города Перемышль Роберт Хома заявил о запрете ему въезда в Украину.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук объяснил, что мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Он добавил, что СБУ выяснила, "что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей".

10 декабря 2016 года в Перемышле прошел марш правых организаций, который состоялся под патронатом государственного учреждения Институт национальной памяти и мэра Перемышля. Подобные мероприятия проходят в городе ежегодно в декабре. Один из участников воскликнул польском языке "Смерть украинцам". Инцидент произошел вечером, когда колонна проходила мимо Украинский народный дом, который арендует Объединения украинцев в Польше.

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