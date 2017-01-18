В СБУ подтвердили запрос боевиков на передачу экс-"беркутовцев". МВД выдавать их отказывается

Служба безопасности Украины подтверждает запрос боевиков "ДНР" на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев", но исключает их обмен или выдачу. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "Цензор.НЕТ".
Он отказался сообщить, сколько именно экс-"беркутовцев" запрашивает противоположная сторона - 3 или 5.
"Их тоже запрашивают (на выдачу - ред.). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", - заявил Тандит.
Таким образом, СБУ исключает выдачу экс-"беркутовцев".
По мнению Тандита, Россия пытается связать воедино события Революции Достоинства и войну на Донбассе. Однако, Украина считает это недопустимым, подчеркнул он.
С Тандитом солидарен Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: "Украина никогда их не выдаст".
"Сегодня те, кто находится под судом, кого подозревают... в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - утверждает он.
Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта меру пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.
В то же время находящиеся в розыске 12 подозреваемых экс-"беркутовцев" уже получили российское гражданство.
17 января судья Сергей Дячук заявил, что суд может изучить вопрос освобождения экс-"беркутовцев" по запросу боевиков ОРДО .
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