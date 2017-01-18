 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В СБУ подтвердили запрос боевиков на передачу экс-"беркутовцев". МВД выдавать их отказывается
время публикации: 21:07
последнее обновление: 21:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Служба безопасности Украины подтверждает запрос боевиков "ДНР" на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев", но исключает их обмен или выдачу. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит

Служба безопасности Украины подтверждает запрос боевиков "ДНР" на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев", но исключает их обмен или выдачу. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "Цензор.НЕТ".

Он отказался сообщить, сколько именно экс-"беркутовцев" запрашивает противоположная сторона - 3 или 5.

"Их тоже запрашивают (на выдачу - ред.). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", - заявил Тандит.

Таким образом, СБУ исключает выдачу экс-"беркутовцев".

По мнению Тандита, Россия пытается связать воедино события Революции Достоинства и войну на Донбассе. Однако, Украина считает это недопустимым, подчеркнул он.

С Тандитом солидарен Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: "Украина никогда их не выдаст".

"Сегодня те, кто находится под судом, кого подозревают... в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - утверждает он.

Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта меру пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.

В то же время находящиеся в розыске 12 подозреваемых экс-"беркутовцев" уже получили российское гражданство.

17 января судья Сергей Дячук заявил, что суд может изучить вопрос освобождения экс-"беркутовцев" по запросу боевиков ОРДО .

facebook

Cсылки по теме:

12 подозреваемых "беркутовцев" получили российское гражданство
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

Суд может изучить вопрос освобождения экс-"беркутовцев" по запросу боевиков "ДНР"
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

Кремль через боевиков требует освободить экс-беркутовцев в рамках "Минска" - СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 14 января 2017 г.

Списки Савченко: "ДНРовцы" потребовали выдать "беркутовцев" Зинченко и Аброськина
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

ГПУ сообщила о подозрении ещё одному "беркутовцу" в деле о разгоне Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:03
 "Нафтогаз" жалуется, что долг потребителей достиг 32,7 миллиардов
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:03

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017