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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Тука назвал главную проблему переселенцев
время публикации: 10:12
последнее обновление: 10:12
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Заместитель министра по оккупированным территориям Георгий Тука считает, что около 75% населения больше не вернуться на Донбасс. Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф".

"По опросам, около 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию. С каждым днем таких людей будет становится только больше, а не меньше. С одной стороны, это будет концентрация неимоверного количества пенсионеров, а с другой стороны - большое количество деморализованных людей", - сказал чиновник.

Он считает, что дефицит человеческого потенциала намного опасней, чем разрушенные шахты и заводы.

"Намного опаснее, чем восстановление каких-то разрушенных заводов в Донбассе, разрушенных шахт. Потому, что восстановить человеческий потенциал будет практически невозможно", - заметил Тука.

По его словам, большая часть интеллектуальной элиты, активного бизнеса уже давно покинула Донбасс и не факт, что вернется.

Напомним, по состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

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Среда, 18 января 2017 г.  
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