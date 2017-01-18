В Украине впервые родился ребёнок от трёх родителей

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В Украине впервые родился ребенок после процедуры пронуклеарного переноса - младенец с ДНК 3-х человек ("от трех родителей"). Специалисты говорят, что с помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина, страдавшая бесплодием в течение 15 лет, 5 января 2017 года родила девочку. Об этом шла речь во время пресс-конференции украинских репродуктологов, что состоялась 17 января в Киеве, пишет "Украинская правда. Жизнь".
Суть метода заключается в том, что ядра пациентки и ее мужа перенесли в донорскую яйцеклетку, которая, в свою очередь, была лишена ядра.
В результате этой манипуляции врачи получили "реконструированную" яйцеклетку, при этом количество генов от "третьего", которую получил ребенок, невелико - всего 37 по сравнению с 25 тысячами, полученными от родителей.
Наличие ДНК от трех человек подтвердили в лабораториях Украины и Германии при обследовании ребенка в период беременности матери.
Женщина родила в клинике "Надежда", процедура прошла под руководством директора школы, кандидата медицинских наук Валерия Зукина.
Сейчас в клинике находится еще одна женщина, которой удалось забеременеть таким же путем. Она на 6 недель "отстает" от своей предшественницы.
То, что в Украине может родиться ребенок трех родителей, впервые стало известно летом 2016 года.
Набор чужих генов попадет в организм ребенка вместе с донорскими митохондриями - микроскопическими структурами, которые есть в каждой клетке и производящих для нее энергию. Их еще называют энергетическими станциями клетки.
Для этого в лаборатории сначала оплодотворяют сперматозоидами отца две яйцеклетки: матери и донора. Затем из оплодотворенной материнской яйцеклетки получают ядро, в котором и содержится основная генетическая информация от обоих родителей. Это ядро вживляют в яйцеклетку донора, заменяя им оригинальное.
Отметим, в большинстве западных стран такая технология запрещена из-за ее недостаточной изученности. Единственная страна, которая разрешила исследования на законодательном уровне, - Великобритания.
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