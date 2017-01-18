Оккупанты обстреляли Новозвановку из ПТРК, 2 бойца АТО получили ранения. В секторе "М" поймали российского наёмника

Боевики в течение сегодняшнего дня 30 раз открывали огонь по позициям сил Антитеррористической операции.

Об этом в среду 18 января сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"В целом зафиксировано 30 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров террористы обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов – Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцево и Авдеевки.

В штабе сообщили, что двое украинских военных были ранены.

Как добавили в пресс-центре, сегодня на Мариупольском направлении задержали российского наемника.

"18 января 2017 года на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, которые удостоверяют его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Как сообщалось ранее, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за прошедшие сутки ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен.

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