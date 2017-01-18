В Николаеве приговорили боевика-"ЛНРовца" к 8,5 годам тюрьмы

В Николаеве Октябрьский районный суд приговорил местного жителя, который воевал за группировку "ЛНР", к 8,5 годам тюрьмы.

Об этом в среду 18 января сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году. Сначала он был в террористической группировке "управление гуманитарных операций", которая специализировалась на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в ряды "батальона специального назначения "Вымпел" и непосредственно воевал против сил АТО.

"Оперативники СБУ задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он проводил "отпуск" в Николаеве. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя взрывателями и инструкцию по работе со взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Суд признал боевика виновным по статьям 258-3 и 263 УК Украины (создание террористической организации и незаконное обращение с оружием).

Напомним, в конце декабря 2016 года в апелляционном суде Донецкой области была полностью доказана вина 32-летнего мужчины, сотруднившего с представителями террористической организации "ДНР" - в результате обвиняемого приговорили к 4-м годам лишения свободы.

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