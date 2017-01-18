Новый руководитель Одесской ОГА хочет строить дороги и реформировать структуру ОГА

Новый глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов среди своих приоритетов видит строительство дорог, привлечение инвестиций в регион, реформирование структуры облгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, Степанов в ходе общения с журналистами в среду отметил, что, по его данным, на автодороге Одесса – Рени в ремонте нуждаются более 230 км, на что требуется около 1,4 млрд грн. Также Степанов считает необходимым поддерживать в хорошем состоянии трассу Киев – Одесса.

Для привлечения инвестиций новый глава Одесской ОГА считает необходимым проведение инвестиционных форумов. Кроме того, в его планах – создание отдельного структурного подразделения, которое, в часности, должно будет заниматься подготовкой инвестиционных предложений.

КРоме того, новый глава обладминистрации намерен реформировать структуру этого ведомства в целом, т.к. по его словам, действующая структура работает неэффективно. "У нас сегодня 4,4 тысячи обращений граждан, на которые не даны ответы", - привел Степанов один из примеров.

Степанов отметил, что намерен возродить управление агропромышленной политики, которые было упразднено предыдущим руководителем, а также разделить управления здравоохранения и социальной политики, которые в настоящее время объединены.

В кадровой политике глава Одесской ОГА намерен ориентироваться на профессиональные кадры Одесской области и ряд своих знакомых, с которым ранее работал. В настоящее время глава ОГА возложил обязанности заместителя главы ОГА на начальника департамента финансов Марину Зинченко.

Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами. Начать Степанов намерен с южных районов – Ренийского, Измаильского, Болградского, а по дороге лично увидеть объемы предстоящих работ по трассе Одесса – Рени.

По итогам поездок в районы, а также ознакомления с делами в ОГА Степанов планирует к марту подготовить стратегический план работы.

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