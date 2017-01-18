Правительство выделило средства на перезахоронение Александра Олеся

Кабинет министров утвердил распоряжение о выделении средств для перевозки в Киев и перезахоронение останков украинского писателя Александра Олеся. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 18 января, сообщает Укринформ.
Как отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, эти средства будут выделены из резервного фонда. По его словам, останки Александра Олеся будут перезахоронены на территории Лукьяновского заповедника в Киеве.
Напомним, утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки великого украинского поэта и драматурга Александра Олеся и его супруги Веры Кандыбы. На их месте был похоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который присматривал за могилой писателя и платил за нее необходимую ренту и в соответствии с чешскими законами приобрел на этот участок право собственности. Похоронить там Владимира Михайлишина решил его сын и наследник Роман.
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Олеся и его супруги в Украину. На это дали согласие их родственники в Канаде.
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