Лавров считает, что полицейская миссия на Донбассе противоречит Минским договорённостям

В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, однако считают, что идея создания полицейской миссии ОБСЕ противоречит Минским соглашениями.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал он.

"Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по Минским договоренностям", - добавил он.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели в виду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит Минским соглашениям",- подчеркнул Лавров.

По его словам, "в Минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка".

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", - заключил он.

Также Лавров заявил, что Москва согласна на то, чтобы так называемые местные силы правопорядка на Донбассе сопровождались невооруженными наблюдателями ОБСЕ.

"В момент, когда обсуждается вопрос об обеспечении безопасности в ходе выборов, мы готовы к тому, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы они убеждались в том, что безопасность в ходе выборов обеспечивается", - сказал он.

Отвечая на вопрос о передаче контроля над границей Украине, Лавров заявил, что "это является последним шагом в выполнении Минских договоренностей".

"Сначала нужно провести амнистию, принять закон об особом статусе, закрепить его на постоянной основе в Конституции Украины, провести местные выборы, причем все эти вещи должны быть сделаны в форме, которая будет согласована с Донбассом", - сказал глава МИД РФ.

Накануне президент Украины Петр Порошенко напомнил нынешнему главе ОБСЕ, министру иностранных дел и интеграции Австрии Себастиану Курцу о вопросе размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Ранее Себастиан Курц выражал сомнение в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью - в частности, из-за недостаточной поддержки поддержки этой идеи среди стран - членов организации.

Во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и что главной задачей по-прежнему будет оставаться контроль за прекращением боевых действий.

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