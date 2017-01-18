Спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение

Накануне Крещения, которое празднуют 19 января, спасатели напомнили украинцам о правилах безопасности поведения на водных объектах.

Об этом в среду 18 января сообщили в пресс-службе ГоСЧС.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Чтобы избежать возникновение опасных событий в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГоСЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлено 928 спасательных постов. В общем, 19 января на дежурстве на водных объектах находится 2838 спасателей и 541 единица техники ГоСЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с населением и учили их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

В ГоСЧС отметили, что категорически запрещено нырять в воду в необорудованных для этого местах, также запрещено входить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.

Трех погружений по 10 секунд будет вполне достаточно, после купания необходимо согреться путем растирания тела полотенцем. После процедуры нужно переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

Спасатели также порекомендовали желающим искупаться не нырять сразу в воду, а заходить в прорубь осторожно и медленно.

Очень внимательно нужно следить за детьми.

Справка

Христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне, или Богоявление, 19 января. Это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. В народе он имеет несколько названий: Крещение, Водощи, Иордан, Ордана.

Богоявление – это трехдневие. Его, как и на Рождество, начинает постная кутья на Сочельник; дальше - день самого Крещения, или Иордан, и следующий день - Иоанна Крестителя.

Этот праздник вспоминает и прославляет Евангельское событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. В Писании сказано, что во время крещения на Иисуса с неба в виде голубя сошел Дух Святой, и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

Во всех храмах на Крещение служится Праздничная литургия, которая завершается великим освящением воды таким же образом, как и освящение ее накануне, в Крещенский сочельник. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Вода, освященная 18 и 19 января, называется Крещенской, или Иорданской. Считатеся, что она имеет одинаковую силу при применении: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Одна из традиций этого праздника – крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордань, и массовое купание в ней.

В народе существовало немало примет, связанных с Крещением. Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к обильному урожаю. Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеб. Если ночь звездная – к урожаю орехов и ягод. На Крещение в последний раз поют колядки. В старину после праздника начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста.

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