Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха вдвое превышает норму

Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве вдвое превышает гранично допустимые концентрации. Об этом сообщает Mistosite со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра.
Из-за инверсии (явления, когда околоземные слои воздуха имеют температуру значительно ниже, чем верхние слои) затруднена вертикальная циркуляция воздуха. Это приводит к тому, что выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных объектов накапливаются в околоземных слоях и не могут рассеяться. В результате образуется смог.
Центральная геофизическая обсерватория Украинского гидрометцентра ежедневно измеряет в Киеве содержание вредных вещества в атмосфере. Пробы проводятся на 16-ти стационарных постах 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. С актуальными данными по основным показателям можно ознакомиться на официальном сайте обсерватории.
Напомним, ГСЧС предупреждает, что туман в Киеве будет еще три дня. А врачи рекомендуют киевлянам временно ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром.
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