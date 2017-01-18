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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха вдвое превышает норму
время публикации: 07:48
последнее обновление: 07:48
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Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве вдвое превышает гранично допустимые концентрации
Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве вдвое превышает гранично допустимые концентрации
Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве вдвое превышает гранично допустимые концентрации

Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве вдвое превышает гранично допустимые концентрации. Об этом сообщает Mistosite со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра.

Из-за инверсии (явления, когда околоземные слои воздуха имеют температуру значительно ниже, чем верхние слои) затруднена вертикальная циркуляция воздуха. Это приводит к тому, что выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных объектов накапливаются в околоземных слоях и не могут рассеяться. В результате образуется смог.

Центральная геофизическая обсерватория Украинского гидрометцентра ежедневно измеряет в Киеве содержание вредных вещества в атмосфере. Пробы проводятся на 16-ти стационарных постах 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. С актуальными данными по основным показателям можно ознакомиться на официальном сайте обсерватории.

Напомним, ГСЧС предупреждает, что туман в Киеве будет еще три дня. А врачи рекомендуют киевлянам временно ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром.

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