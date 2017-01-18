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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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На Закарпатье открыли современный сервисный центр МВД
время публикации: 12:07
последнее обновление: 12:07
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На Закарпатье открыли современный сервисный центр МВД
На Закарпатье открыли современный сервисный центр МВД

В среду, 18 января, в Ужгороде открыли современный сервисный центр МВД. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в новом сервисном центре МВД работает электронная очередь, современная система коммуникаций и бесплатный Wi-Fi. Все новые сервисные центры МВД оборудованы видеокамерами наблюдения - благодаря им можно посмотреть на сайте hsc.gov.ua загруженность центра и проконтролировать его работу.

В центре также предусмотрены удобства для людей с особыми потребностями - есть кнопка вызова администратора, пандусы и удобные места для получения услуг.

Новый сервисный центр МВД в Ужгороде работает улице О. Кошевого, 4. Граждан здесь обслуживают со вторника по субботу без обеденных перерывов. Понедельник и вторник - выходные дни.

Напомним, 12 июля 2016 года первый территориальный сервисный центр МВД, который должен прийти на замену МРЭО, открыли в Киеве. Второй столичный сервисный центр запустили в ноябре. Еще один центр открыли в одном из торговых центров в Днипре.

Среди основных функций и услуг сервисных центров - выдача водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. Кроме этого, на базе сервисного центра можно будет сдать экзамен на водительское удостоверение и получить справку о несудимости.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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