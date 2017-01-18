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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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СБУ разоблачила вывоз секретной документации по космическим разработкам
время публикации: 07:26
последнее обновление: 07:39
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СБУ разоблачила вывоз секретной документации по космическим разработкам

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Харьковщине незаконный вывоз в одну из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения. Об этом 17 января сообщила пресс-служба СБУ.

Местный житель, экс-сотрудник одной из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковской области, в ходе заграничной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор, а также помог с разработкой и тестированием спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства.

"По выводам экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Согласно с украинским законодательством, такая техническая документация и предоставление услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы", – сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в ноябре 2016 года сотрудники СБУ перекрыли канал поставки в Россию товаров двойного использования и военного назначения, в частности запчастей для военных самолетов и подводных лодок.

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