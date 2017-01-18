Мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину из-за разжигания межнациональной розни, - СБУ

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле, сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность", - цитирует Ткачука Радио "Свобода".

Он добавил, что СБУ выяснила, "что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей".

Напомним, ранее мэр польского города Перемышль Роберт Хома заявил о запрете ему въезда в Украину.

10 декабря 2016 года в Перемышле прошел марш правых организаций, который состоялся под патронатом государственного учреждения Институт национальной памяти и мэра Перемышля. Подобные мероприятия проходят в городе ежегодно в декабре. Один из участников воскликнул польском языке "Смерть украинцам". Инцидент произошел вечером, когда колонна проходила мимо Украинский народный дом, который арендует Объединения украинцев в Польше.

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