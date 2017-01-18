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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Савченко: освобождение Донбасса мирным путем приведёт к сдаче Крыма
время публикации: 08:20
последнее обновление: 08:27
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Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - заявила она.

Савченко также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - уверена народный депутат.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По его мнению, максимум этот процесс может затянуться до середины 2018 года.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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