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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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В зоне АТО за сутки жертв нет. Донецкие оккупанты скрывают потери, увольняя задним числом
время публикации: 14:07
последнее обновление: 14:12
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Ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Главари "ДНР" скрывают потери, увольняя задним числом - разведка

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении почти все вражеские обстрелы пришлись на Станично-Луганский и Попаснянский районы. В Троицком произошло 5 кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны НВФ. Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО. Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении в Авдеевский промзоне вчера было 3 больших перестрелки между силами АТО и противником, каждая длилась около 2х часов. Также боевики провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком и в Донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганское вчера было тихо. Всего за минувшие сутки на донецком направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении обстановка неизменна. Вчера зафиксировано 33 вражеских обстрела, в том числе 5 минометных. Боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью. Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино.

Отметим, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет. На Мариупольском направлении из 82 мм минометов сепаратисты вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

Главари "ДНР" скрывают потери, увольняя задним числом - разведка

Военнослужащие российско-оккупационных войск на Донбассе отказываются выполнять приказы командования из-за неудовлетворительного материального обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 (Донецк) АК ВС РФ отказываются исполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанных с выполнением боевых задач", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что недовольство боевиков вызвало и незаконное увольнение военнослужащих за сутки до гибели.

"Среди 100 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ распространяется недовольство действиями командования относительно сокрытия фактов боевых потерь и оформления документов об увольнении военнослужащих за сутки до гибели", - сообщает разведка.

Ранее сообщалось, что в военных соединениях и частях ВС России на Донбассе возросло количество небоевых потерь. "16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении.

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