Cуд над Чийгозом: вещдоки опровергают заявления "потерпевших"

Адвокат заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Николай Полозов заявил, что на заседании суда во вторник вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания "потерпевших" и "свидетелей" обвинения. Об этом Полозов сказал в видеокомментарии, размещенном в Фейсбуке главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева.

"На некоторых фотографиях был изображен Чийгоз. Он находился в правой части внутреннего двора (Верховного Совета АР Крым – ред.) – совсем в другом месте от линии соприкосновения "ополченцев" и митингующих. Никаких указаний он давать не мог. Также на этих фотографиях отсутствуют доказательства того, что Чийгоз осуществляет какие-то действия руками, о чем ранее говорили потерпевшие свидетели", – сказал Полозов.

По информации адвоката, на представленных снимках видно, что "члены так называемого народного ополчения пришли к зданию Верховной Рады АРК существенно ранее, чем был назначен митинг партии "Русское единство". Они заняли большую часть площади внутреннего двора, практически ограничивая участникам митинга Меджлиса крымскотатарского народа право свободы собраний".

Полозов уточнил, что следующее судебное заседание назначили на 18 января.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

Сейчас его арест продлен до 8 апреля 2017 года.

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