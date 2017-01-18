Порошенко и Шульц в Давосе обсудили продление санкций ЕС против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и экс-президент Европарламента Мартин Шульц провели встречу в Давосе.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду 18 января.

"Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введении безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил искреннюю благодарность Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и "европейского выбора во время его пребывания в должности президента Европейского парламента".

Напомним, что вчера, 17 января, в Страсбурге по результатам четвертого тайного голосования новым главой Европарламента избрали представителя Европейской народной партии Антонио Таяни.

Таяни после своего избрания заявил, что не имеет своей собственной политической программы, так как намерен руководствоваться программой Европейского парламента. Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

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