Порошенко и Алиев пообщались в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину с официальным визитом в 2017 году и примет участие в шестом заседании Совета президентов Украины и Азербайджана, сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду 18 января.
Как отмечается в сообщении, президент Украины Петр Порошенко и Алиев встретились в Давосе (Швейцария) и, в частности, обсудили также подготовку к этому заседанию и заявили об успешной реализации договоренностей, достигнутых в рамках пятого заседания Совета президентов, проведенного в Баку в 2016 году.
Президент Украины поприветствовал восстановление поставок азербайджанской нефти в Украину.
Алиев в свою очередь сообщил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 млн долл.
Главы государств обсудили проекты увеличения инвестиций в украинскую экономику и подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества: торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетике, самолетостроении и других отраслях.
Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшей консолидации усилий в отстаивании базовых принципов международного права и противостоянии современным вызовам. Были очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.
Как сообщалось, в июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко посетил Азербайджан с двухдневным официальным визитом. Порошенко и Алиев обсудили сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также углубление сотрудничества в рамках международных организаций.
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