СБУ: в зоне АТО погибло 3,8 тысячи человек, 490 пропало без вести

Служба безопасности Украины считает погибшими в зоне антитеррористической операции 3,8 тысячи человек и пропавшими без вести - 490.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны сказал начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, передают Украинские новости.

Он сообщил, что из плена было освобождено 3 088 человек.

Остаются в плену боевиков 112 лиц.

Ранее в Минобороны сообщили, что за 2016 год небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции превысили боевые. Согласно данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне АТО в 2016 году погибли 211 человек, а небоевые потери составили 256 человек.

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