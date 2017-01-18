СБУ: в зоне АТО погибло 3,8 тысячи человек, 490 пропало без вести

Служба безопасности Украины считает погибшими в зоне антитеррористической операции 3,8 тысячи человек и пропавшими без вести - 490.
Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны сказал начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, передают Украинские новости.
Он сообщил, что из плена было освобождено 3 088 человек.
Остаются в плену боевиков 112 лиц.
Ранее в Минобороны сообщили, что за 2016 год небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции превысили боевые. Согласно данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне АТО в 2016 году погибли 211 человек, а небоевые потери составили 256 человек.
|
Cсылки по теме:
В зоне АТО за сутки жертв нет. Оккупанты на Донетчине скрывают потери, увольняя задним числом
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
На Донецком направлении бои идут по всей линии соприкосновения
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
В Польше собрали более полутора тысячи подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Оккупанты резко увеличили использование тяжелого вооружения - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 15 января 2017 г.
С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 450 погибших в АТО - Богомолец
// NEWSru.ua // Украина // 19 ноября 2016 г.