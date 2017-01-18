Регламентный комитет Рады не захотел "выгонять" Савченко из оборонного

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Об этом в среду 18 января сообщает "Укринформ".
"Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований Регламента... Есть такое предложение – утвердить заключение, в котором... предложить Верховной Раде определиться путем голосования, путем поддержки или неподдержки", - отметил первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык.
Напомним, в декабре прошлого года 7 народных депутатов зарегистрировали проект постановления об исключении Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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