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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Регламентный комитет Рады не захотел "выгонять" Савченко из оборонного
время публикации: 15:59
последнее обновление: 16:46
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Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом в среду 18 января сообщает "Укринформ".

"Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований Регламента... Есть такое предложение – утвердить заключение, в котором... предложить Верховной Раде определиться путем голосования, путем поддержки или неподдержки", - отметил первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзенык.

Напомним, в декабре прошлого года 7 народных депутатов зарегистрировали проект постановления об исключении Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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