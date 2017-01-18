Комитет по нацбезопасности повторно поддержал исключение Савченко, а в СБУ назвали нарушенные ней статьи

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить депутата Надежду Савченко из состава комитета. Данное решение было принято на заседании комитета в среду, 18 января 2016 года, передает "РБК - Украина".

"Мы боремся не с вами, а с вашей глупостью", - Тетерев обратился к Савченко

СБУ назвала статьи закона "О борьбе с терроризмом", которые нарушила Савченко, опубликовав свои списки заложников



"С целью исключить Савченко из нашего комитета прошу поддержать данное постановление в целом", - сказал нардеп Андрей Тетерук.

По этому же поводу также выступал Иван Винник.

Соответствующее решение поддержали десять членов комитета.

Савченко отреагировала на это весьма эмоционально, начался спор.

В частности, Савченко повторила свой вчерашний тезис о невозможности возвращении оккупированных районов Донбасса и Крымского полуострова с помощью военной силы и обвинила украинские власти в том, что онм по этому поводу "дурят ​​людям голову".

По мнению депутата, невозможность ее дальнейшего участия в работе комитета нужно его руководству для якобы продолжения коррупционных действий в "Укроборонпроме" и "расхищения армии" ("вместо того чтобы делать ее сильной"). "... И по тому сценарию, который вы обещаете людям: вернуть оружием, вернуть оружием, силой Крым и Донбасс", - добавила она.

Как информирует "Новинарня", после этого глава комитета Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку последним действиям и высказываниям Савченко. "Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно (процесс исключения Савченко - ред.) идет в рамках действующего законодательства", - сказал Пашинский.

13-минутное видео диспута Савченко с членами комитета на своей странице в Facebook разместила журналист Марианна Присяжнюк.

В то же время Регламентный комитете ВР не поддержал позицию своих коллег из оборонного комитета. "Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований регламента... Есть такое предложение - утвердить заключение, в котором... предложить Верховной Раде определиться путем голосования, путем поддержки или не поддержки", - сказал первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзенык.

Заметим, что решение об исключении Савченко из оборонного комитета уже принималось в конце прошлого 2016 года - одновременно с лишением ее членства в делегации ПАСЕ и парламентской фракции "Батькивщина".

Новая попытка ее исключение из этого комитета связана с обнародованием ею собственных списков украинских и российских военнопленных, а также с новой серией ее скандальных политических заявлений - в частности, о возможности отказа от Крыма в обмен на мир в Донбассе.

"Мы боремся не с вами, а с вашей глупостью", - Тетерук обратился к Савченко



Тетерук заявил, что Комитет по нацбезопасности и обороне борется не с Надеждой Савченко лично, а с ее "глупостью", передает "Эспресо.TV".

"Вы научились манипулировать и демагогически разговаривать на все темы, которые вы сейчас слышите. И удивительно странно, что все ваши тезисы совпадают с риторикой террористов и Кремля. Вы об этом задумывались: почему ваши высказывания совпадают с тезисами государства, с которым мы боремся?" - заявил Тетерук.

Тетерук напомнил, что "необдуманное поведение Савченко приведет к срыву переговоров об обмене пленными".

"И мысль, что мы боремся с вами - она ошибочна. Мы боремся не с вами, а с вашей глупостью. Мы боремся с вашей безответственностью", - заявил Тетерук.

Он подчеркнул, что Савченко единственная из народных депутатов, кто на международной арене подыгрывает риторике Кремля.

СБУ назвала статьи закона "О борьбе с терроризмом", которые нарушила Савченко, опубликовав свои списки заложников



В Службе безопасности Украины озвучили положения закона "О борьбе с терроризмом" и других нормативных актов, в нарушение которых народный депутат Савченко (внефракционная) опубликовала списки заложников. Начальник штаба Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны пояснил, что закон "О борьбе с терроризмом" определяет субъекты борьбы с терроризмом, среди которых Верховной Рады либо отдельных депутатов нет.

Кузнецов отметил, что статья 16 этого закона определяет условия проведения переговоров с террористами, а также возлагает эти обязанности на лиц, специально уполномоченных на это руководством оперативного штаба. "Надежда Викторовна (Савченко - ред.) на это оперативным штабом управления АТО не уполномочивалась", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Кузнецов отметил, что Савченко не была также уполномочена на информирование, согласно статьи 17 закона "О борьбе с терроризмом". "Указанная статья предусматривает запрет распространения через СМИ или другим путем информации, которая может усложнить проведение АТО и/или создать угрозу жизни и здоровья заложникам...", - пояснил начальник штаба АТЦ.

Однако при этом он отметил, что данные о персональном составе представителей оперативного штаба, участвующих в АТО, а также о лицах, которые содействуют проведению АТО, могут быть обнародованы только по их согласию. "Как нам известно, по состоянию на сегодня информация о получении указанного согласия от лиц, перечень которых был обнародован Надеждой Викторовной, у нас отсутствует", - сказал Кузнецов.

Кроме того, он отметил, что, согласно приказу главы СБУ, ведомостям о планировании, организации антитеррористических мероприятий - расчеты сил и средств, персональные данные лиц, привлеченных к АТО, предоставлена степень секретности "Секретно".

"Что касается нарушения закона "О борьбе с терроризмом" – я эти статьи перечислил", - сказал Кузнецов в ходе обсуждения данного вопроса на заседании комитета.

В ответ Савченко (внефракционная) заявила, что не нарушала государственную тайну, опубликовав списки заложников.

"В настоящее время Минский процесс очень долго не показывал результатов. Все, что я хотела сделать, - это помочь в конце концов этому процессу вступить в силу. И людей нужно возвращать. Как бы кто не критиковал мои действия, закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе включая государственную измену", - сказала Савченко.

Депутат подчеркнула, что готова защищаться "за каждое свое действие, за каждое свое слово, перед судом, перед трибуналом, перед чем угодно".

"Я не совершила никакого нарушения во зло государству Украина. Я всегда защищала его, защищаю и буду защищать", - заверила Савченко.

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