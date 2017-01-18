Мэру Перемышля на 5 лет запретили въезд в Украину

Мэру польского Перемышль в Польше Роберту Хоме на пять лет запретили въезд в Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Перемышле, передает ZAXID.NET.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, пограничники выполнили предписание "одного из правоохранительных органов Украины".

Как сообщила польская газета Zycie Podkarpackie, 17 января Хому не впустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши.

"После 30 минут ожидания меня завернули с границы и сообщили, что я не могу въехать в Украину. Так решила Служба безопасности Украины в письме, от 29 декабря прошлого года", - заявил Хома.

Официальные причины запрета въезда для мэра приграничного с Украиной города пока не известны, а высказывать предположения Хома отказался.

"Не знаю причин, не знаю поводов и не буду пока это комментировать до выяснения причин запрета", - сказал он.

В СБУ также подтвердили, что мэру Перемышля запрещен въезд в Украину на 5 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины - в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь спецслужбы.

Напомним, в Перемышле 10 декабря состоялся "Марш орлят перемышльских и львовских". Когда колонна проходила мимо "Украинского народного дома", один из участников акции закричал "Смерть украинцам!" на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Перемышля Роберт Хома.

Cсылки по теме: