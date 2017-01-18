Парубий прибыл на допрос в военную прокуратуру как свидетель по делу о "харьковских соглашениях"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на допрос по вызову Главной военной прокуратуры в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно обстоятельств подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году.

"Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля в уголовном производстве, в котором изучаются обстоятельства подписания Януковичем "харьковских соглашений", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в среду 18 января ‏в микроблоге в Twitter.

Перед началом допроса в среду Парубий сказал журналистам: "Я не жалею своего времени. Откладываю все свои другие дела, иду и даю показания. Потому что прокуратура определяет все этапы и периоды, которые были, по моему убеждению, преступлениями, которые в конце концов привели к российской агрессии в Украине, были конкретные виновные".

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписали ряд соглашений. Согласно этому документу, срок нахождения Черноморского флота России на базе в Крыму, который должен был истечь в 2017 году, был продлен еще на 25 лет - до 2042 года. В обмен на это Украина получала, в том числе, скидку на природный газ в размере до 100 долларов за тысячу кубометров.

1 апреля 2014 года в российском "Газпроме" заявили, что, , цена на российский газ для Украины во втором втором квартале вырастет более чем на 100 долларов за тысячу кубических метров якобы из-за продолжающихся неплатежей украинской стороны.

Уже после оккупации украинского Крыма в марте 2014 года, 31 марта, Госдума России единогласно приняла законопроект о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту, поддержав тем самым соответствующее предложение президента РФ. И 2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о прекращении действия "Харьковских соглашений".

В январе сообщалось, что главная военная прокуратура решила проверить законность "Харьковских соглашений".

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