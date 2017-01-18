На Одесчине задержали семейную пару наркодилеров: 8 кило марихуаны и оружие

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару наркодилеров: изъято около 8 кг наркотических средств. Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

23-летнюю женщину задержали по месту жительства, а 35-летнего мужчину - на трассе Одесса - Киев: правонарушитель пытался скрыться на собственном автомобиле. В машине правоохранители обнаружили холодное и огнестрельное оружие.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства наркоторговцев было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, 600 гр амфетамина, 70 гр героина, 50 гр кокаина и 15 таблеток "экстази". Наркотические средства и психотропные вещества были расфасованы в полимерные пакеты, также изъяты весы, на которых отмерялись дозы наркотиков, и мерная ложка, а также приспособления для употребления наркотиков путем курения", - говорится в сообщении.

В квартире правонарушителей вместе с женщиной находились три охранника возрастом 26, 33 года и 31 год. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению противоправных действий. По месту проживания одного из охранников был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято около 10 граммов марихуаны.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий на трассе Одесса - Киев в собственном автомобиле правоохранители задержали 35-летнего сожителя наркоторговки, который пытался сбежать от сотрудников полиции. У него изъяты 3 пистолета, патроны и нож. В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее стало известно, что правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

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