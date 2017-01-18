Геращенко о плане Пинчука: Крым на Донбасс не меняем

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что ни одному депутату или политической силе не удастся навязать дискуссию сдачи территории.

Так Геращенко прокомментировала заявления о том, что вернуть Донбасс мирным путем можно только "сдав" Крым, сообщает "Украинская правда".

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это и Львов, и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как в свой избирательный округ – где поддерживают, за тех боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем", - отметил он.

"Боремся за всех. Восстановление суверенитета и территориальной целостности, территории Украины в границах 2013 года – это наша цель. И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, пораженческие настроения, навязать дискуссию сдачи территории или их торгу – не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украины. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Виктор Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

В частности, на временное исключение Украины из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от вступления в НАТО, проведения местных выборов на оккупированных территориях до полного возврата контроля над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Пинчук также предлагал не привязывать вопрос оккупированного Донбасса к вопросу оккупации Крыма. Еще одним предложением бизнесмена является дача Украиной согласия на постепенное снятие санкций с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение украинской общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука на форуме в Давосе. В Администрации президента Украины заявили, что подобный компромисс невозможен.

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