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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Супрун говорит, что в отставку не уходит. Профильный комитет кворума не собрал
время публикации: 21:43
последнее обновление: 21:44
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла информацию о том, что на сегодняшнем заседании правительства она якобы подала в отставку

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла информацию о том, что на сегодняшнем заседании правительства она якобы подала в отставку. Об этом она сказала на брифинге в среду, 19 января 2017 года, сообщает "Укринформ".

Заседание комитета Верховной Рады по здравоохранению не собрало кворум, Супрун покинула заседание

"Появилась информация, что я подала в отставку. Сейчас, когда мы сидим, - будто я была только что у (премьер-министра - ред.) Гройсмана и подала в отставку. Прошу, пишите правду. Пожалуйста, не пишите факты какие-то неподтвержденные", - обратилась к журналистам Супрун.

В свою очередь пресс-секретарь Минздрава Виктория Савчук призвала представителей СМИ помнить о журналистской этике. "Все эти случаи мы будем передавать народному депутату Виктории Сюмар, которая сейчас работает над новым законом о печати, и, собственно, в этом законе фейковые новости будут рассматриваться как вопрос национальной безопасности", - сказала она.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на Facebook журналиста Романа Кульчицкого о том, что Супрун подала Владимиру Гройсману заявление об отставке.

По мнению обновленного руководства ведомства, информационная компания против Супрун в масс-медиа связана с борьбой вокруг госзакупок Минздрава.

Заседание комитета Верховной Рады по здравоохранению не собрало кворум, Супрун покинула заседание

Заседание комитета Верховной Рады по здравоохранению в среду не собрало необходимого кворума, Супрун и ее заместители покинули заседание, информирует "Интерфакс-Украина".

На сегодняшнем заседании комитет планировал рассмотреть конфликт, возникший между генеральным директором "Института сердца Минздрава" Борисом Тодуровым и руководством Минздрава относительно закупок лекарственных средств и медизделий за средства госбюджета.

Супрун заявила, что в отсутствии кворума не намерена выступать на "пресс-конференции комитета по здравоохранению".

После этих слов она и ее заместители Павел Ковтонюк, Александр Линчевский и Оксана Сивак вышли из помещения.

На заседании отсутствовал, в частности, ряд депутатов от БПП, НФ и РПЛ.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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