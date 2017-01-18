Зампред НАПК назвал ошибкой проверку лекций Лещенко в вузе

Заместитель председателя НАПК Руслан Рябошапка заявил, что инициирование проверки со стороны отдельных должностных лиц Агентства по факту чтения лекций нардепом Сергеем Лещенко в Киево-Могилянской Академии является ошибкой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, это дело не имеет судебной перспективы.
"Законодательство позволяет лицам, уполномоченным на выполнение функций государства совмещать должность или мандат с осуществлением "преподавательской деятельности", однако не определяет этого понятия. Практика свидетельствует о том, что есть несколько противоположных подходов к пониманию этого термина, основанные в основном на представлениях, а не на праве", - отметил Рябошапка.
"К сожалению, закон не позволяет четко определить границу правомерного поведения… Очевидно, что требовать соблюдения определенных норм и применять санкции за их несоблюдение возможно лишь при условии четкого определения со стороны государства того, какое поведение является неправомерным", - подчеркнул он.
Кроме того, Рябошапка заявил, что в данной ситуации действия нардепа "состояли в чтении лекций, то есть имели целью передачи знаний студентам; осуществлялось в рамках учебного процесса; происходили в помещении высшего учебного заведения", а значит их можно квалифицировать как разрешенную законом преподавательскую деятельность.
Рябошапка также подчеркнул, что приоритетом НАПК является предотвращение коррупции.
"НАПК не имеет возможности реагировать на тысячи нарушений в сфере конфликта интересов или ограничений по несовместительству или несовмещению с другой деятельностью или должностью/мандатом", - отметил он.
Он отметил, что не видит оснований считать лекции студентам за 9 тыс гривен "действительно серьезным коррупционным правонарушением, угрожающей интересам общества".
"Поскольку НАПК является молодым институтом, который только становится на ноги, ошибки в нашей деятельности являются неизбежными. Необходимо признавать ошибки и стремиться к тому, чтобы их больше не повторять", - подытожил Рябошапка.
Напомним, 17 января сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.
"Центр противодействия коррупции" сообщил, что НАПК обратилось к ним по поводу информации о контракте Лещенко, по которому он получил 9 тысяч гривен за лекции в Киево-Могилянской Академии.
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