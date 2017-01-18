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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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Зампред НАПК назвал ошибкой проверку лекций Лещенко в вузе

время публикации: 09:29
последнее обновление: 09:35
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Заместитель председателя НАПК Руслан Рябошапка заявил, что инициирование проверки со стороны отдельных должностных лиц Агентства по факту чтения лекций нардепом Сергеем Лещенко в Киево-Могилянской Академии является ошибкой

Заместитель председателя НАПК Руслан Рябошапка заявил, что инициирование проверки со стороны отдельных должностных лиц Агентства по факту чтения лекций нардепом Сергеем Лещенко в Киево-Могилянской Академии является ошибкой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это дело не имеет судебной перспективы.

"Законодательство позволяет лицам, уполномоченным на выполнение функций государства совмещать должность или мандат с осуществлением "преподавательской деятельности", однако не определяет этого понятия. Практика свидетельствует о том, что есть несколько противоположных подходов к пониманию этого термина, основанные в основном на представлениях, а не на праве", - отметил Рябошапка.

"К сожалению, закон не позволяет четко определить границу правомерного поведения… Очевидно, что требовать соблюдения определенных норм и применять санкции за их несоблюдение возможно лишь при условии четкого определения со стороны государства того, какое поведение является неправомерным", - подчеркнул он.

Кроме того, Рябошапка заявил, что в данной ситуации действия нардепа "состояли в чтении лекций, то есть имели целью передачи знаний студентам; осуществлялось в рамках учебного процесса; происходили в помещении высшего учебного заведения", а значит их можно квалифицировать как разрешенную законом преподавательскую деятельность.

Рябошапка также подчеркнул, что приоритетом НАПК является предотвращение коррупции.

"НАПК не имеет возможности реагировать на тысячи нарушений в сфере конфликта интересов или ограничений по несовместительству или несовмещению с другой деятельностью или должностью/мандатом", - отметил он.

Он отметил, что не видит оснований считать лекции студентам за 9 тыс гривен "действительно серьезным коррупционным правонарушением, угрожающей интересам общества".

"Поскольку НАПК является молодым институтом, который только становится на ноги, ошибки в нашей деятельности являются неизбежными. Необходимо признавать ошибки и стремиться к тому, чтобы их больше не повторять", - подытожил Рябошапка.

Напомним, 17 января сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.

"Центр противодействия коррупции" сообщил, что НАПК обратилось к ним по поводу информации о контракте Лещенко, по которому он получил 9 тысяч гривен за лекции в Киево-Могилянской Академии.

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