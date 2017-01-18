За перестрелку в Княжичах наказали 20 полицейских

Национальная полиция привлекла к дисциплинарной ответственности 20 полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, сообщают "Украинские новости".
"Приказ уже есть. Служебное расследование завершено, вывод уже также есть ... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", - сказал он.
Вакуленко отметил, что мера наказания в них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.
Кроме того, заместитель председателя отметил, что позднее 18 января Нацполиция сообщит более подробную информацию по этому делу - в частности, назовет должности тех, кто понес наказание.
Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района Киевской области во время спецоперации в результате перестрелки между сотрудниками полиции и Госслужбы охраны, которые должны были задержать вооруженную банду, погибли 5 правоохранителей.
Трех подозреваемых в разбое, которых готовились поймать "на горячем", оперативники задержали во время бегства из Княжичей в Киев.
Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.
Впоследствии в полиции назвали имена погибших: Виталий Валецкий, Юлиан Рудько, Александр Маница, Евгений Куртев, Сергей Орлов.
Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах.
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