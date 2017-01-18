Супрун: в бюджете заложено 150 млн грн на бесплатные кардиоцентры по всей Украине

В бюджете 2017 дополнительно заложено 150 млн грн для закупок ангиографического оборудования для создания сети кардиоцентров по Украине.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на заседании Кабмина 18 января, сообщает "Украинская правда".

Гройсман поддержал Супрун, но призвал прислушиваться к критике



По словам Супрун, если эти центры заработают, украинцы смогут получать кардиологическую помощь и стентирование бесплатно.

"Когда на средства госбюджета происходили закупки украинскими фармацевтическими организациями, было закуплено 7179 стентов. Через международные организации планируется закупить более 10 000 стентов, а значи,т спасти дополнительно 3000 жизней украинцев", - сказала Супрун.

Кроме того, ведомство внедряет программу реимбурсации, чтобы лекарства стали доступными для украинцев. Минздрав также работает с зарубежными компаниями для пересмотра и снижения цен на лекарства, НДС уменьшаются до 2,5%.

"Та критика, высказанная против нашей работы - это хорошо. Мы могли пересмотреть наши программы, проверить, все ли мы делаем правильно. Когда есть ошибки, мы должны их исправить. Вместе мы можем выиграть войну против коррупции, чтобы украинские граждане имели доступные лекарства", - сказала Супрун.

В мае 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман, озвучивая приоритеты работы Кабмина, заявил, что Рада должна принять качественный закон, который позволил бы лекарственным средствам, которые зарегистрированы в странах с сильными регуляторными органами и реализуются на территории этих стран, беспрепятственно попадать на украинский рынок.

Премьер привел статистику, согласно которой ежегодно от сердечнососудистых заболеваний в Украине умирает более 426 тыс. граждан.

Ранее генеральный директор Института сердца Минздрава Украины, главный главный кардиохируг Минздрава Украины профессор Борис Тодуров сообщил, что в течение 2016 года, как свидетельствует медицинская статистика, в Украине происходит 50 тыс. инфарктов и более 100 тыс. инсультов.

Гройсман поддержал Супрун, но призвал прислушиваться к критике



Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за диалог и конструктив в вопросе работы Министерства здравоохранения.

"Сегодня есть много дискуссий вокруг работы Минздрава. В этих дискуссиях, я глубоко убежден, надо находить взаимопонимание, которое даст возможность почувствовать и пациентам, которые обращаются в больницы, что больницы стали более обеспеченными, и система меняется и становится более дружелюбной к пациенту. А не пытаться вернуть Минздрав в прошлое, в котором царила коррупция и жажда наживы", – сказал Гройсман.

Премьер заявил, что "никому не позволит возвращать старые схемы в системе здравоохранения".

По словам Гройсмана, команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун абсолютно не коррумпирована и это не всем нравится.

"Вместе с тем понимаю, что многие из тех, кто критикуют Минздрав, имеют и добрые намерения. Поэтому я бы просил и Министерство здравоохранения наладить коммуникацию с ними, выслушать и решить имеющиеся проблемы", – отметил премьер.

Для этого, по мнению премьера, нужно "сконцентрироваться не в распрях, а на делах".

Гройсман отметил, что перед Минздравом стоит первоочередная задача обеспечить "честные цены на лекарства".

Кроме этого премьер отметил, что с 1 апреля хронические больные, которые нуждаются в постоянной поддержке медикаментов, должны получать эти лекарства бесплатно.

Премьер говорит, что правительство эти средства заложило в бюджет, а механизм должен заработать с 1 апреля 2017 года.

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