Кабмин разрешил иностранцам совмещать руководящие должности

Правительство Владимира Гройсмана разрешило украинским работодателям назначать иностранцев на ряд руководящих должностей и обязало заключать контракт с работником-иностранцем в течение 90 дней после получения ним разрешения на работу в Украине.

Как сообщила в среду, 18 января, пресс-служба Министерства социальной политики, правительство внесло изменения в порядок выдачи, продления и аннулирования разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, Кабмин увеличил с 7 рабочих до 10 календарных дней срок подачи копии заключенного между работодателем и иностранцем трудового договора (контракта), а сам контракт может теперь оформляться на протяжении максимум 90 календарных дней после начала действия разрешения на работу данного иностранца.

Также работодателям предоставлено право на применение труда иностранного специалиста на определенных руководящих или управленческих должностях (по совместительству), что является важным для предприятий, созданных с привлечением иностранных инвестиций.

Предполагается и определение порядка и сроков обжалования решений региональных центров занятости об отказе в выдаче разрешения, продлении его действия и аннулирования разрешения, а Минсоцполитики должно будет утвердить соответствующий порядок обжалования.

Вводится норма о возврате работодателю документов, поданных для продления действия разрешения в случае отказа регионального центра занятости.

При этом, поскольку применение труда иностранцев в Украине создает конкуренцию гражданам Украины, сохраняются требования по защите национального рынка труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы и предусмотрено, что разрешение будет предоставляться квалифицированным иностранным работникам и только при отсутствии безработных граждан Украины соответствующей квалификации на учете в Государственной службе занятости.

В сообщении отмечается, что принятие акта будет способствовать упрощению ведения бизнеса, стимулированию работодателей к созданию рабочих мест, трудоустройству уязвимых категорий граждан Украины и улучшению инвестиционного климата в государстве.

Как сообщалось, в правительственных структурах Украины уже работают чиновники из Польши , Грузии, Словакии, а также США. При этом экс-руководитель грузинской Полицейской академии, которая в Украине заняла должность шефа Нацполиции, Хатия Деканоидзе, в 2016 году покинула свой пост, что хронологически совпало с разрывом партнерских отношений команды Михеила Саакашвили с правящей парламентской коалицией "Европейская Украина" и его перехода в оппозицию.

Кроме того, в Украине начали появляться государственные топ-менеджеры из ряда стран - членов ЕС, НАТО и стран - участниц программы "Восточное партнерство". В частности, 17 января наблюдательный совет национализированного ПриватБанка избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда, турецкого банкира Энгина Акчакочу.

Cсылки по теме: