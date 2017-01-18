В Ивано-Франковске для инвалидов создали уникальное мобильное приложение

В Ивано-Франковске создали уникальное мобильное приложение, которое серьезно облегчит жизнь людям с особыми потребностями и мамам с колясками. Отныне в городе действует интерактивная карта пандусов, рассказывает телеканал "24".

Новое мобильное приложение "дружественный Ивано-Франковск" (FriendlyIF) показывает не только пандусы, но и уровень их удобства. Зеленый цвет означает, что здание полностью приспособлено для колес. Желтый – что есть пандус, но он не очень удобный, а красный предупреждает, что в сооружение невозможно попасть на коляске без посторонней помощи.

Создать такое мобильное приложение решил программист Игорь Романчук, который родился с ДЦП. Он ведет активный образ жизни и занимается благотворительностью. Многие его друзья передвигаются на колясках. Именно для них и решил создать это приложение.

"У меня есть очень много друзей, которые на инвалидных колясках. И я решил упростить им жизнь. И возникла такая идея", – отметил он.

Зеленым цветом на карте обозначен Кафедральный собор Ивано-Франковска. И здесь действительно пологий пандус. Впрочем, таких в городе немного. Разработчики надеются, что новая программа заставит власть и владельцев заведений тщательнее относиться к сооружению пандусов.

"Это один из методов привлечения общественного мнения, города, власти, людей,которые пользуются этими средствами, к этой проблеме и увеличению мест, которые будут позволять доступ для людей с ограниченными возможностями", – рассказал руководитель проекта Евгений Вершинин.

Приложение FriendlyIF – бесплатное. Оно доступно для всех пользователей устройств на Android. Создатели надеются, что благодаря развитию программы, зеленых точек на карте со временем станет больше.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступил за ужесточение ответственности за нарушение прав и законных интересов людей с инвалидностью, подписав указ "О создании условий для реализации прав людей с инвалидностью".

Порошенко отметил, что основная цель документа - изменение традиций, все еще существующих в Украине относительно людей с инвалидностью. Его положения охватывают основные сферы жизнедеятельности людей с инвалидностью и все их категории.

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