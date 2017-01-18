Гройсман рассказал об "политических истеричках" и "бреде сивой кобылы"

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш не усматривает ничего плохого в том, что дети с оккупированных территорий будут учиться в украинских вузах. Об этом он сказал, комментируя критику плана мероприятий по реализации основных принципов государственной внутренней политики по отношению к отдельным районам Донецкой и Луганской областей, чтобы снять "спекуляции", пишет Украинская правда.

По словам министра, этот план направлен на противодействие финансированию терроризма; недопущение действий, направленных на смену границ Украины; предотвращение легитимизации незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО и налаживанию контактов с представителями террористических организаций

"Я не понимаю, что плохого в том, что дети, которые вынужденно находятся на территории, которую сейчас временно правительство Украины не контролирует, будут иметь возможность поступить и учиться в вышах Украины. Это для кого-то так опасно?" – заявил Черныш.

"Это такая тактика манипуляции, чтобы дискредитировать решения правительства, а на самом деле решения правительство направлены на реинтеграцию людей, которые там проживают, и территорий в единое конституционное пространство Украины", – сувзвл он.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявления противников этого плана прокомментировал так: "Бред сивой кобылы. Ну, честно, как я могу назвать другими словами то, что не соответствует действительности?".

"Вы же законодатели. Если вы считаете, что надо какой-то другой закон принять – примите, мы будем его выполнять. Правительство, к сожалению, не принимает законы", – добавил он.

Премьер убежден, что дети с оккупированных территорий имеют право учиться в свободной Украине.

"Или если, например, в Мариуполе Слава Вакарчук будет давать концерт – и люди, которые захотят приехать и послушать украинскую музыку, должны быть лишены этого права – я тоже с этим не согласен", – добавил он.

"Не надо обвинять правительство в том, чего нет…. Если у вас закончились политические аргументы ,которые держат ваш рейтинг, не ищите новых тем, которые могут раскалывать Украины. Я таких примеров могу привести множество. Сколько мы услышали разной чуши от разных политических деятелей – давайте оценим ее", – сказал Гройсман.

"Я бы вообще попросил бы, чтобы, возможно, средства массовой информации подвели такую аналитику, хотя бы для себя, за прошлый год – кто чем нас пугал и сбылось ли это, эти прогнозы дурацкие", – заявил он.

Гройсман также сказал, что "истирички" в политике сеют панику: "Иногда слушаешь – караул! Такое впечатление, что сейчас этот политик – он, она, не имеет значения – начнет кричать и вводить себя в транс от своих заявлений. Это катастрофа".

По его словам, у украинцев "нервы обнажены" – и "игра на этих историях и унизительна, с одной стороны, и неискренняя со стороны тех, кто пытается эту игру на человеческих эмоциях, на беде сделать, чтобы у них на 1-2% повысился рейтинг"

"Я думаю, что это тоже отойдет. И многим за это должно быть стыдно, и они должны остаться на обочине политического жизни. Но это должно сделать украинское общество – никто другой", – заявил Гройсман.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По его мнению, максимум этот процесс может затянуться до середины 2018 года.

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