От гриппа скончались уже 24 человека

В период с 9 по 15 января в Украине шесть человек умерли вследствие заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Всего с начала эпидсезона зафиксировано 24 летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"На минувшей неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях – по одному случаю, два – в Одесской", - говорится в сообщении.
Всего в Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 199 684 человека, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший – в Харьковской областях.
В шести областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.
Напомним, в прошлом эпидсезоне из-за осложнений, связанных с гриппом, в Украине скончались 390 человек.
|
Cсылки по теме:
С начала эпидемсезона в Украине от гриппа умерли 18 человек. Вторая волна ожидается с февраля до начала апреля, - Минздрав
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
За новогоднюю неделю гриппом заболели более четверти миллиона украинцев. Умерло шесть человек
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.
Уровень заболеваемости гриппом в Киеве вырос на 11%
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.
Врачи назвали причины вызовов "скорой" в новогодние праздники
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Эпидемия гриппа уже в 21 области. Одесса уходит на карантин
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
На Тернопольщине 30 детей заболели неизвестным вирусом: слезают ногти на руках и ногах
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.