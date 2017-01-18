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NEWSru.ua // Украина // Среда, 18 января 2017 г.
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От гриппа скончались уже 24 человека
время публикации: 07:39
последнее обновление: 07:39
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В период с 9 по 15 января в Украине шесть человек умерли вследствие заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Всего с начала эпидсезона зафиксировано 24 летальных случая

В период с 9 по 15 января в Украине шесть человек умерли вследствие заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Всего с начала эпидсезона зафиксировано 24 летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На минувшей неделе в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черниговской, Донецкой, Запорожской, Львовской областях – по одному случаю, два – в Одесской", - говорится в сообщении.

Всего в Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 199 684 человека, из них 50,7% - дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший – в Харьковской областях.

В шести областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Напомним, в прошлом эпидсезоне из-за осложнений, связанных с гриппом, в Украине скончались 390 человек.

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